Wolf duikt onverwachts op in provincie Antwerpen, is dat gevaarlijk? “De kans dat je Euromillions wint, is groter dan het risico dat een wolf je aanvalt’

Tuberculo­se binnenkort weer dodelijk­ste infectie­ziek­te ter wereld

Tuberculose (tbc) is goed op weg om weer de dodelijkste infectieziekte ter wereld te worden. Door de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenstroom verspreidt de ziekte zich opnieuw gemakkelijker. Daarvoor waarschuwt Damiaanactie, niet toevallig op wereldtuberculosedag. Uit de meest recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat het aantal diagnoses in 2021 wereldwijd met 5 procent is gestegen.