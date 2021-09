Wie toch nog besmet raakt na vaccinatie heeft ook helft minder kans op langdurige Covid

Tot 290.000 slachtof­fers van langdurige Covid in ons land: wie krijgt het en wat zijn de symptomen?

30 augustus Vermoeidheid, kortademigheid en hoofdpijn, en dat maanden aan een stuk. Het mag duidelijk zijn: long Covid is geen lachertje. Tot 290.000 Belgen hebben er last van, en toch bestaat er nog veel onduidelijkheid rond. “De overheid investeert volop in onderzoek, maar wetenschap gaat traag.” Wie krijgt het? Wat doen de ziekenhuizen? En wat met het werk? Zes vragen over langdurige Covid beantwoord.