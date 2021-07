Wie besmet is met deltavariant blijkt maar liefst 1.000 keer meer virus te produceren dan bij oorspronkelijke stam

Chinese onderzoekers denken te weten waarom de deltavariant van het coronavirus zich zo snel verspreidt. Wie ermee besmet raakt, blijkt zo’n 1.000 keer meer virus te produceren dan wie besmet raakte met de oorspronkelijke stam van het virus. Het virus is ook twee dagen eerder te detecteren in het lichaam.

Een en ander staat te lezen in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De deltavariant dook voor het eerst op eind vorig jaar in India en is intussen de dominante variant van het coronavirus in bijna heel de wereld.

Volgens de huidige schattingen zou de deltavariant twee keer zo besmettelijk zijn als de oorspronkelijke stam van SARS-CoV-2. Om te achterhalen waaróm, volgden epidemioloog Jing Lu van het Guangdong Provincial Center for Disease Control and Prevention in Guangzhou en zijn team 62 mensen die bij de eersten waren die een bevestigde besmetting opliepen met de deltavariant in China. Tijdens hun infectie werd elke dag hun virale lading gemeten om te zien hoe die veranderde. De resultaten werden vergeleken met die van 63 mensen die besmet raakten met de oorspronkelijke stam in 2020.

Blootstelling

Volgens een preprint van het onderzoek - die nog niet is nagekeken door andere experts - was het virus bij de patiënten met de deltavariant voor het eerst waarneembaar vier dagen na blootstelling. Bij de patiënten met de oorspronkelijke stam was dat gemiddeld zes dagen na blootstelling. Dat doet vermoeden dat de deltavariant zich veel sneller vermenigvuldigt. De patiënten met de deltavariant bleken ook virale ladingen te hebben die 1.260 keer hoger lagen dan mensen die besmet waren met de oorspronkelijke stam.

Volledig scherm © AP

De combinatie van een hoge virale lading en een korte incubatietijd - waardoor mensen het virus ook veel sneller verspreiden als ze besmet raken - kan volgens epidemioloog Benjamin Cowling van de universiteit van Hongkong een goede verklaring zijn voor de hogere overdraagbaarheid van de deltavariant.

Door de hoge virale lading kunnen superverspreiders bovendien nog meer mensen besmetten. En de kortere incubatietijd maakt contacttracing een pak moeilijker. “Dit maakt dat de deltavariant zeer moeilijk te stoppen is", aldus nog Cowling.