WHO: “Vaccin AstraZeneca ook geschikt voor 65-plussers”

Het vaccin van het Brits-Zweedse farmabedrijf AstraZeneca en de universiteit van Oxford is ook geschikt voor 65-plussers. Dat heeft een groep van vaccindeskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdagmiddag bekendgemaakt.

Het Europese Geneesmiddelenagentschap keurde het vaccin eind januari goed, maar wees erop dat er te weinig data waren om de werkzaamheid bij 65-plussers te kunnen beoordelen. België koos er op advies van de Hoge Gezondheidsraad voor om het vaccin voorlopig niet toe te dienen bij 55-plussers. Zeker zeven andere Europese landen namen een soortgelijke beslissing.

De WHO zegt nu echter dat er geen enkele reden is om 65-plussers geen AstraZeneca-vaccin te geven. “Ondanks het feit dat we minder data hebben voor deze leeftijdsgroep, wijst niets erop dat hun respons niet dezelfde is als die van mensen met een jongere leeftijd”, klinkt het. “65-plussers behoren tot een risicogroep. Zij moeten het vaccin sowieso krijgen, zelfs als het minder effectief zou zijn. Er is ook geen bovengrens qua leeftijd.”

Zwangere vrouwen

Volgens de experts zijn er ook weinig gegevens beschikbaar voor het effect van het vaccin op zwangere vrouwen. “Maar zeker als ze tot een risicogroep behoren, bijvoorbeeld als ze onderliggende aandoeningen hebben, zien we geen reden waarom ze niet gevaccineerd zouden worden met het vaccin van AstraZeneca. Hetzelfde geldt voor vrouwen die borstvoeding geven.”

Ze drukken er verder op dat ook mensen die al een besmetting doormaakten, gevaccineerd moeten worden. “Want het is niet duidelijk of zij een aanhoudende immuniteit hebben tegen het virus”, klinkt het.

In haar aanbevelingen over het vaccin beveelt de strategische expertengroep SAGE (Strategic Advisory Group of Experts) voorts het gebruik van het vaccin aan “zelfs indien er varianten aanwezig zijn in het land”.

Varianten

“In het geval van de Britse variant B.1.1.7 is het vaccin van AstraZeneca een klein beetje minder werkzaam”, aldus de experten. “In het geval van de Zuid-Afrikaanse variant B.1.3.5.1 lijkt er op basis van een voorlopige analyse een lichte reductie te zijn in werking tegen milde en matige symptomen. We hebben weinig gegevens wat betreft de zwaardere besmettingen, maar er zijn aanwijzingen dat er toch bescherming is.”

“Onze aanbeveling is dan ook dat er zelfs met een reductie in de impact van het vaccin tegen deze nieuwe varianten, geen reden is om het niet te gebruiken. Zelfs niet in landen waar er veel circulatie van deze nieuwe varianten is”, klinkt het nog.

De WHO gaf ook een advies over de lengte van de periode die er idealiter is tussen de eerste en de tweede inspuiting met het vaccin van AstraZeneca. “Dat kan vier tot twaalf weken zijn”, aldus de experten. “Maar ideaal is een periode van acht tot twaalf weken. Dan is het vaccin effectiever.”

De deskundigen blijven zich ook verzetten tegen een Covid-19-vaccinatie om internationale reizen mogelijk te maken, omdat er een tekort is aan vaccins. “In het huidige stadium waarin weinig vaccins beschikbaar zijn, zou een voorkeursbehandeling voor internationale reizigers indruisen tegen het principe van billijkheid”, leggen de deskundigen uit, terwijl veel landen zware druk uitoefenen om vaccinatiepaspoorten in te voeren.

