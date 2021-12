WHO: “De acute fase van de pandemie kan in 2022 eindigen, we hopen dat dat het einde kan betekenen”

Bijna twee jaar nadat China op 31 december 2019 de eerste besmetting met het coronavirus officieel wereldkundig maakte, toont de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zich voorzichtig optimistisch. “Het is zeer onwaarschijnlijk dat het virus zelf volledig zal verdwijnen”, waarschuwt uitvoerend directeur Mike Ryan nog. “Maar de acute fase van de pandemie, die kan in 2022 eindigen. We hopen dat dat het einde kan betekenen, maar we zijn er zeker nog niet. Het wordt nog een hobbelige weg.”