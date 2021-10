WHO beveelt voor het eerst malariavaccin aan dat tienduizenden (jonge) levens moet redden

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vandaag het eerste malariavaccin goedgekeurd dat uitgerold zal worden in Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Een primeur, want nooit eerder werd er een vaccin ontwikkeld tegen de infectieziekte, noch kwamen er eerder vaccins op de markt tegen parasieten. Het vaccin werd ontwikkeld in de Belgische vestiging van farmabedrijf GSK.

Het vaccin, genaamd Mosquirix, werd ontwikkeld door GlaxoSmithKline (GSK), een van de vijf grootste farmaceutische ondernemingen ter wereld. Een prik moet het immuunsysteem wapenen tegen Plasmodium falciparum, een van de dodelijkste parasieten die malaria veroorzaken. Het vaccin bestaat uit drie doses.

Uit de klinische studies bleek dat het vaccin het eerste jaar na de prik geen bijster hoge doeltreffendheid van ongeveer 50 procent had. Na vier jaar bood het bijna geen bescherming meer. Bovendien werd de impact op de sterftegraad niet gemeten waardoor experten zich aanvankelijk afvroegen of zo’n vaccin een nuttige investering zou zijn. Afrika, waar malaria het meeste doden maakt, kampt immers met tal van andere hardnekkige ziektes.

Een nieuwe studie toonde echter aan dat het vaccin, in combinatie met andere voorzorgsmaatregelen, jaarlijks 5,4 miljoen besmettingen en 23.000 sterfgevallen bij kinderen jonger dan 5 jaar zou kunnen voorkomen. Zelfs met een bescheiden doeltreffendheid, kan het vaccin volgens de WHO dus een groot verschil maken. Het gaat om een “historische gebeurtenis" volgens Pedro Alonso, directeur van het malariaprogramma van de WHO. Ook WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus spreekt van een “historische dag en een doorbraak”.

Het Afrikaanse land Malawi is in 2019 reeds als eerste land ter wereld het vaccin beginnen gebruiken. Ook Ghana en Kenia deden mee met deze test van de WHO, waarbij meer dan 800.000 kinderen zijn gevaccineerd. Onder de gevaccineerde jongeren is het aantal dodelijke gevallen van de ziekte volgens de WHO met 30 procent gedaald. Op basis daarvan is nu besloten het middel breder in te zetten.

“Ik ben zeer trots dat ik dit uitstekende nieuws kan aankondigen”, zegt Jamila Laouhed, vicepresident en Head of Global Research and Development bij GSK in België. “Ons baanbrekend malariavaccin dat gedurende tientallen jaren werd ontwikkeld door onze wetenschappers in België, teams en partners, kan beschikbaar worden gesteld aan kinderen in heel Sub-Sahara-Afrika. Deze langverwachte mijlpaal kan de strijd tegen malaria in de regio nieuw leven inblazen op een moment dat de vooruitgang stilstand is gekomen.”

Dodelijkste infectieziekte

Malaria is een van de dodelijkste infectieziektes die veroorzaakt wordt door parasieten. Deze parasieten dringen voornamelijk via een muggenprik het lichaam binnen. Jaarlijks sterven er ongeveer 400.000 mensen aan de gevolgen van de ziekte, onder hen zowat 260.000 kinderen jonger dan vijf jaar. 94 procent van de malariadoden valt in Afrikaanse landen. Besmette mensen krijgen vaak koorts en rillingen en hebben last van misselijkheid, spier- en gewrichtspijn en vermoeidheid. In ernstige gevallen is er ook sprake van kortademigheid, krampen en bloedingen, en de zwaarst getroffen mensen sterven zonder medische behandeling. H

Vaccins gericht tegen parasieten waren vooralsnog onbestaande omdat parasieten complexe organismen zijn. Dat maakt het voor ons lichaam bijzonder moeilijk om zich te wapenen.

GSK heeft zich ertoe verbonden tot 10 miljoen doses van het vaccin te schenken voor gebruik in de proefprojecten, en tot 2028 jaarlijks tot 15 miljoen doses te leveren na aanbeveling en financiering voor breder gebruik.