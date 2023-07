Wetenschappers zijn nu al vrijwel zeker dat juli 2023 heetste maand ooit wordt: “Aarde warmt niet langer op, ze kookt”

Dat het extreem warm is deze maand, is met alle hittegolven en bosbranden wel duidelijk. Maar wetenschappers durven nu al te zeggen dat juli 2023 de warmste wordt sinds het begin van de metingen. Momenteel staat juli 2019 bekend als de warmste maand ooit, maar deze maand zou dat record makkelijk overstijgen. “De aarde warmt niet langer op, ze kookt", stelt secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres.

Wetenschappers wereldwijd zijn het eens. Juli 2023 zal hoogstwaarschijnlijk verschillende warmterecords zal verbrijzelen. Het zou zowel de warmste juli worden sinds het begin van de metingen, als de warmste maand in het algemeen. Dat voorspellen de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en de Europese klimaatdienst Copernicus.

Lees ook Water Middellandse Zee bereikt recordtemperatuur

Tijdens de eerste 23 dagen in juli dit jaar was het gemiddeld 16,95 graden. Volgens voorlopige cijfers van Copernicus, zal het maandgemiddelde waarschijnlijk minstens 16,9 graden zijn. De vorige koploper, juli 2019, klopte af op een gemiddelde temperatuur van 16,63 graden.

“Warmste temperaturen in menselijke geschiedenis”

Juli 2023 zou de warmste maand worden sinds het begin van de metingen 174 jaar geleden. Het verschil met het vorige record is “zo substantieel dat we nu al met absolute zekerheid kunnen zeggen dat dit de warmste juli wordt”, aldus klimaatwetenschapper Karsten Haustein uit Leipzig.

Normaal gezien ligt de gemiddelde temperatuur in de maand juli rond de 16 graden wereldwijd. Dit jaar is die temperatuur gestegen tot bijna 17 graden. “We moeten misschien duizenden, of zelfs tienduizenden jaren teruggaan in de tijd om vergelijkbare warme omstandigheden op onze planeet te vinden”, meent Haustein. Als we oudere, minder verfijnde klimaatgegevens mogen geloven, is het 120.000 jaar geleden dat het nog zo warm was op de aarde. “Dit zijn de warmste temperaturen in de menselijke geschiedenis”, zegt Samantha Burgess, adjunct-directeur van Copernicus.

“Dit is nog maar het begin”

Vooral Noord-Amerika, Zuid-Europa en delen van Azië hebben in juli te maken met extreem heet weer. Ook de hoge temperatuur van het zeewater in de oceanen draagt bij aan het record. “We hoeven niet tot het einde van de maand te wachten om het zeker te weten”, zegt Antonio Guterres. “Als er de komende dagen geen mini-ijstijd komt, zal juli alle records breken. De klimaatverandering is er. Ze is huiveringwekkend. En dit is nog maar het begin. Voor grote delen van Noord-Amerika, Azië, Afrika en Europa is deze zomer wreed. Voor de hele planeet is het een ramp.”

“Onmiddellijke actie nodig”

Guterres benoemde de gevolgen die hij overal ter wereld zag. “Kinderen worden meegesleurd door moessonregens, gezinnen moeten vluchten voor vlammen en arbeiders bezwijken onder de hitte. Er is drastische en onmiddellijke actie nodig.” In september organiseert de Portugees een VN-klimaatweek in New York, in de aanloop naar de COP28-klimaattop die dit jaar in Dubai plaatsvindt.

Ook Piers Forster, een klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Leeds in Groot-Brittannië beaamt de voorspelling. “Juli is bijna zeker de warmste maand sinds het begin van de metingen. Het resultaat wordt bevestigd door verschillende onafhankelijke datasets die metingen in de oceaan en op het land combineren. Het is statistisch robuust”, klinkt het.

“Existentiële bedreiging”

De Amerikaanse president Joe Biden noemt de klimaatcrisis onverbloemd “een existentiële bedreiging”. Hij kan zich naar eigen zeggen niet voorstellen dat iemand in deze omstandigheden de klimaatopwarming nog kan ontkennen. Er komen alvast maatregelen om arbeiders die in de hitte werken beter te beschermen. Hij beloofde ook een miljard dollar uit te trekken om meer bomen te planten in steden.

Dit is niet het eerste warmterecord dat deze maand is verbroken. Juli 2023 kende al de warmste periode van drie weken ooit, de drie warmste dagen ooit en de hoogste oceaantemperaturen ooit voor deze tijd van het jaar.

KIJK. Zuid-Europa kreunt onder hittegolf Cerberus

KIJK. Meerdere doden door extreme hittegolf in Phoenix, VS