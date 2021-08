Wetenschappers VIB en UGent zorgen voor doorbraak in onderzoek naar bloedvergiftiging

Een nieuwe studie van de wetenschappers van het VIB-UGent Centrum voor inflammatieonderzoek heeft tot een doorbraak gezorgd in het onderzoek naar bloedvergiftiging. Ze legden de rol van melkzuur bloot in het proces wat mogelijk tot nieuwe therapieën in de toekomst kan leiden.

Bloedvergiftiging, ook bekend als sepsis, is een buitensporige reactie van ons lichaam op een ernstige (meestal bacteriële) infectie. Het treft wereldwijd bijna 50 miljoen mensen per jaar waarvan er 11 miljoen overlijden. Daarmee is sepsis verantwoordelijk voor 1 op 5 sterfgevallen wereldwijd. In de Westerse wereld treft sepsis vooral patiënten op intensieve verzorging.

Hoe sepsis precies in zijn werk gaat is nog niet helemaal duidelijk. Dat maakt de behandeling moeilijk en beperkt het zorgpersoneel vooral tot het toedienen van antibiotica en het ondersteunen van de vitale organen. Maar daar brengt deze nieuwe studie van Belgische wetenschappers, gepubliceerd in het prestigieuze vakblad Cell Metabolism, nu verandering in.

Er was al langer geweten dat overlijden door sepsis samen gaat met een overproductie van melkzuur. Hierdoor verzuurt de doodzieke patiënt alsof hij net een extreme sport inspanning geleverd heeft. Maar het verschil tussen een sepsis-patiënt en extreme sporter is dat bij die laatste de hoge waarde van melkzuur in het bloed terug afneemt door een proces in de lever. Bij iemand met bloedvergiftiging is dat niet het geval wat leidt tot een gevaarlijke situatie. Dat blijkt uit de resultaten van de studie. De onderzoekers zagen met een diermodel van sepsis dat het opruimmechanisme van de lever volledig stilvalt.

En dat de lever het melkzuur niet meer verwijdert is niet het enige probleem. Er treedt ook een overgevoeligheid voor op wat een extreme bloeddrukdaling en de dood tot gevolg heeft. Het achterhalen van welke rol melkzuur speelt bij sepsis opent nu nieuwe therapeutische pistes voor de behandeling ervan.