Wetenschappers verlengen leven muizen met 23 procent: “Misschien ook mogelijk voor mensen”

De studie van de Bar-Ilan Universiteit in Israël en de Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) werd al aan nader onderzoek onderworpen door andere wetenschappers en is vrijdag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications.

De teams van wetenschappers verhoogden de toevoer van het eiwit SIRT6 bij 250 muizen. Dat eiwit neemt normaal gezien af met de leeftijd. “De toename in levensverwachting is significant”, vertelt professor Haim Cohen van de Bar-Ilan Universiteit aan de krant The Times of Israel. “Een gelijkaardige toename bij de mens zou betekenen dat we gemiddeld 120 jaar zouden worden. Het is mogelijk dat de veranderingen die we zagen bij muizen vertaalbaar zijn naar de mens. Als dat zo is, zou dat erg opwindend zijn.”

Veilig

Zijn lab zoekt momenteel een medicijn om het SIRT6-eiwit veilig te boosten bij mensen. Cohen hoopt dat binnen twee tot drie jaar rond te hebben. Bij dieren gebruikt hij een heel andere techniek: hij wijzigt ze genetisch.

Cohen was in 2012 de eerste die SIRT6 boostte bij dieren en vaststelde dat de levensverwachting omhoog ging. Mannelijke dieren bleken 15 procent langer te leven, maar bij vrouwtjes was geen verandering merkbaar.

In zijn recentste onderzoek was er zowel bij mannetjes als bij vrouwtjes een effect. Bij mannetjes was het wel nog hoger: ze leefden 30 procent langer dan muizen in de controlegroep, bij vrouwtjes ging het om 15 procent.

De gewijzigde dieren bleken ook minder cholesterol te hebben en konden sneller lopen.

