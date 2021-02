Wetenschappers ontdekken tot hun verbazing leven onder ijslaag van 900 meter in Antarctica

Wetenschappers van onderzoeksproject British Antarctic Survey wilden stalen van bezinksel nemen door te boren in een negenhonderd meter dikke ijslaag in het Filchner-Ronne-ijsplateau, ten zuidoosten van Weddellzee. Maar in plaats van modder, troffen ze een stuk rots aan. Uit videobeelden is gebleken dat het gesteente bedekt was met verschillende levensvormen.