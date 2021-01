Wetenschappers ontdekken ‘oranje’ vleermuis in West-Afrika

Een groep wetenschappers, onder leiding van het American Museum of Natural History en Bat Conservation International, heeft een nieuwe vleermuissoort ontdekt in een bergketen in West-Afrika. Het opvallende oranje-zwarte dier werd recent beschreven in het tijdschrift American Museum Novitates .

In een tijdperk waarin diersoorten eerder verdwijnen dan verschijnen zijn ontdekking zoals deze eens te meer belangrijk. Een bonus is dat het hier gaat om een nieuw zoogdier, iets dat nog zeldzamer is. Zeker als ze zo een spectaculair uiterlijk hebben als deze vleermuis met zijn fel-oranje vacht en zwarte vleugels. Er zijn meer dan 1.400 soorten vleermuizen en elk jaar komen er ongeveer 20 bij op de lijst. Maar meestal gaat het hier om ontdekkingen in laboratoria waarbij soorten die fel op elkaar lijken en waarvan men vroeger dacht dat ze hetzelfde waren toch genetisch blijken te verschillen. Dat onderzoekers het veld in gaan, een dier vangen, het in hun hand houden en zeggen: “Dit is iets onbekend”, is veel ongewoner.

De vleermuis werd ontdekt in 2018 tijdens veldonderzoeken in het Nimba-gebertge in Guinee. Het is een aaneenschakeling van Afrikaanse ‘hemeleilanden’ met toppen die 1.600 tot 1.750 meter boven het zeeniveau liggen. Ze herbergen een uitzonderlijke biodiversiteit, waaronder ook vleermuizen. De wetenschappers waren bezig met vast te leggen welke vleermuizen in welke natuurlijke grotten en mijntunnels vertoefden. Van bijzonder belang was de rondbladige vleermuis van Lamotte (Hipposideros lamottei), die ernstig bedreigd is en enkel voorkomt in dit gebergte.

Volledig scherm Het Nimba-gebergte in Guinee. © BAT CONSERVATION INTERNATIONAL

Maar tijdens het onderzoek stootten de wetenschappers op een eigenaardige vleermuis waarvan het uiterlijk niet overeenkwam met één van de vleermuizen die in dit gebied leefde. Al gauw hadden de onderzoekers door dat ze een nieuwe soort hadden ontdekt en begon de lange weg van het verzamelen van gegevens om dit effectief aan te tonen. Zo voerden ze een genetische analyse uit waaruit bleek dat deze vleermuis voor minstens vijf procent verschilt van zijn naaste verwanten.

De wetenschappers noemde de vleermuis Myotis nimbaensis. Het is mogelijk dat deze nieuwe soort de tweede is die enkel in dit specifieke gebergte voorkomt, zoals Lamotte’s rondbladige vleermuis. Vleermuizen spelen een cruciale ecologische rol in West-Afrika door zaden te verspreiden, planten te bestuiven en insectensoorten onder controle te houden. Toch worden ze vaak vervolgd vanwege bijgeloof en worden ze, zoals veel andere soorten, ook bedreigd door verlies van hun leefgebied. De wetenschappers hopen dat deze ontdekking zal zorgen voor een beter bescherming van de vleermuizen in de regio.