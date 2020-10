Wetenschappers ontdekken koraalrif groter dan Empire State Building

“Het is een gigantisch groot rif, waarvan we nooit iets geweten hebben”, aldus hoofdonderzoeker Tom Bridge van het Arc Centre of Excellence Coral Reef Studies. “Dat benadrukt hoe weinig geweten is over een groot deel van de oceaan. Zélfs over het Groot Barrièrerif.” Het Groot Barrièrerif is dan ook 344.000 vierkante kilometer groot, groter dan tal van Europese landen.