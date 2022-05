Wetenschappers onderzoeken 4.500 jaar oude uitwerpselen: bouwers van Stonehenge aten onvoldoende gekookt slachtafval

Een vuilnisbelt van een nederzetting op enkele kilometers van Stonehedge heeft geheimen prijsgegeven over het leven van de mensen die de bekende stenencirkel in het zuiden van Engeland hebben gebouwd. Dat schrijft de Britse krant ‘The Guardian’.

Stonehenge werd vermoedelijk zo’n 2.500 jaar voor Christus gebouwd. De bouwers ervan woonden naar alle waarschijnlijkheid in een nederzetting zo’n 3 kilometer verderop, in het plaatsje Durrington Walls. De bouwers zouden er vooral in de wintermaanden hebben gewoond, denken onderzoekers, en de nederzetting zou tussen de tien en vijftig jaar lang in gebruik zijn geweest.

Wetenschappers van de universiteit van Cambridge hebben nu menselijke uitwerpselen onderzocht die zijn gevonden op wat ooit de vuilnisbelt van Durrington Walls was. Daarin troffen ze parasieteneieren aan, die een nieuw inzicht konden bieden op het dieet van de bouwers van Stonehenge. “Het gaat om de oudste parasietenbesmetting ontdekt in Groot-Brittannië waarbij we de herkomst kennen van de persoon die naar het toilet ging", vertelt professor Piers Mitchell van de Universiteit van Cambridge, die meewerkte aan het onderzoek.

Analyse van de uitwerpselen bracht aan het licht dat ze afkomstig waren van vier honden en één mens. In alle stalen werden eitjes gevonden van een parasitaire worm capillaria, een parasiet die tegenwoordig voorkomt bij runderen. Volgens de onderzoekers wijst deze ontdekking erop dat de bouwers van Stonehenge — en hun honden — onvoldoende gekookt slachtafval van besmette runderen aten. “Het toont aan dat ze de interne organen van het vee aten, vooral de lever, want dat is waar deze parasieten leefden. Het was niet zo dat ze het vlees van het bot schraapten en de rest weggooiden”, klinkt het. “Het lijkt er ook op dat ze hun voedsel deelden met hun trouwe viervoeters, of hen tenminste de restjes gaven.”

Uit eerdere vondsten bij Durrington Walls bleek al dat de bewoners winterfeesten hielden met veel vlees op het menu. “Er bestaat ook vroeg bewijs voor melk en kaas en dat soort fascinerende dingen”, aldus professor Mitchell.

Waardevolle vondsten

De uitwerpselen bieden een zeldzame blik in het leven van de mensen in deze nederzetting, zo’n 4.500 jaar geleden. Archeoloog Mike Pitts duidt in ‘The Guardian’ dan ook het belang van deze ontdekking: “Er is zo weinig bewaard gebleven, dus elk nieuw venster dat je op het verleden kunt openen, is enorm waardevol”, vindt hij.

Dat de parasieten gevonden in de uitwerpselen afkomstig zijn van runderen, en niet van varkens, is nog zo’n waardevol inzicht in het leven van enkele duizenden jaar geleden, zo blijkt. Uit eerdere studies kwam varkensvlees namelijk naar voor als voornaamste voedingsbron. Dat de bewoners van Durrington Walls ook rundvlees aten, zou erop kunnen wijzen dat het een drukke, complexe plaats was, waar mensen met verschillende gewoonten samenkwamen voor de grote bouw van de stenencirkel.