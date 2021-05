Wetenschappers denken mysterie van problemen met bloedstolling bij vaccins ontrafeld te hebben

De wetenschappers maken melding van hun ontdekking in een voorpublicatie van hun onderzoek. De studie werd dus nog niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift en is nog niet door andere wetenschappers nagekeken. De man achter de ontdekking is Rolf Marschalek, een professor aan de Universiteit van Frankfurt die al sinds maart onderzoek doet naar de zeldzame aandoening.

Hoe het in elkaar zit? “De betrokken vaccins sturen de DNA-gensequenties van het spike-eiwit naar de celkern in plaats van naar de cytosolvloeistof in de cel, waar het virus normaal eiwitten produceert”, legde Marschalek uit aan de zakenkrant Financial Times. “Eenmaal in de celkern splitsen delen van het spike-eiwit, waardoor mutante versies ontstaan, die niet in staat zijn om te binden aan het celmembraan, waar belangrijke immunisatie plaatsvindt. De drijvende mutante eiwitten worden in plaats daarvan door de cellen in het lichaam uitgescheiden, wat bij ongeveer één op de 100.000 mensen bloedstolsels veroorzaakt.”

Andere methode

Dat het probleem niet voorkomt bij de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, komt doordat die een andere methode gebruiken, die het genetisch materiaal van het spike-eiwit aflevert in de celvloeistof. Het genetisch materiaal gaat daar nooit binnen in de celkern.

De problemen met de bloedstolling zijn voor alle duidelijkheid heel zeldzaam. Ze werden vastgesteld bij 309 van de 33 miljoen mensen die in het Verenigd Koninkrijk het vaccin van AstraZeneca kregen. Het resulteerde in 56 overlijdens. In Europa gaat het om zeker 142 mensen op een totaal van 16 miljoen.

Voor Johnson & Johnson gaat het om een nog kleiner aantal. In de Verenigde Staten werd de verwikkeling opgetekend bij acht van de 7,4 miljoen mensen die het vaccin kregen.

41 jaar

Gisteren raakte bekend dat er in ons land een buitenlandse vrouw van jonger dan 40 jaar overleden was na een inenting met het Johnson & Johnson-vaccin. Daarop werd beslist om dat vaccin niet meer toe te dienen aan iedereen onder de 41 jaar. Eerder was dat ook al besloten voor het vaccin van AstraZeneca.

Volgens Marschalek zou het probleem met de bloedstolling op te lossen zijn: door het aanpassen van de gensequentie die codeert voor het spike-eiwit om te voorkomen dat het uit elkaar valt. Johnson & Johnson zou het laboratorium van Marschalek al gecontacteerd hebben om advies te vragen en haar vaccin te optimaliseren.