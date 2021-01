Wetenschappers boeken grote vooruitgang bij behandeling progeria bij muizen

Het Hutchinson-Gilford-progeriasyndroom is een zeldzame en fatale genetische aandoening die naar schatting wereldwijd 1 op 20 miljoen mensen treft. Eén verkeerde lettercombinatie in de genetische code - een T-A waar eigenlijk een C-G zou moeten zitten - zorgt ervoor dat een abnormaal eiwit wordt gevormd genaamd progerin. Dat is giftig voor cellen, waardoor het lichaam van een progeriapatiënt snel lijkt te verouderen. Uiteindelijk sterven ze rond de leeftijd van 14 jaar, meestal aan een hartaanval of beroerte.

Als het gaat over het verbeteren van fouten in ons erfelijk materiaal, dan zal ongetwijfeld de Nobelprijswinnende techniek CRISPR-Cas9 spontaan geopperd worden als kandidaat. Want daarmee kan men snel en goedkoop veranderingen aanbrengen in het DNA. Maar de standaard CRISPR-Cas9 is niet bijzonder geschikt om slechts één lettercombinatie te verwisselen. Daarom ontwikkelde wetenschappers enkele jaren terug een aangepaste versie, genaamd ‘base editing’. Dat gebruikt het programmeerbaar zoekmechanisme van CRISPR-Cas9, maar zal in plaats van te knippen in het DNA de fout rechtstreeks vervangen.

In de nieuwe studie die recent werd gepubliceerd in het toonaangevend tijdschrift Nature gebruikten onderzoekers van de universiteit van Harvard de 'base editing’-techniek om de T-A-mutatie terug te veranderen naar een gezonde C-G in cellen gedoneerd door progeriapatiënten. Dat bleek een succes te zijn, waarna de wetenschappers het systeem verpakten en injecteerden in jonge muizen met progeria. De resultaten waren indrukwekkend en zeer hoopgevend. De behandelde muizen leefden gemiddeld dubbel zo lang als de onbehandelde. Dit omdat de beschadigingen aan het hart, die normaal gezien bij progeria optreden, uitbleven na de behandeling. De dieren zagen er ook gezonder uit en bewogen meer. Op enkele maanden tijd zorgde één injectie voor een herstelling van 20 tot 60 procent van de cellen in verschillende weefsels. Dat lijkt op het eerste zicht niet heel veel, maar het uiteindelijke effect was groter omdat de ongezonde cellen stierven waardoor enkel nog gezonde cellen overbleven.

De wetenschappers zijn zeer tevreden met deze resultaten en zullen het systeem nu verder optimaliseren om zo snel mogelijk te beginnen met klinische studies. Als de werking van deze behandeling bevestigd kan worden bij mensen betekent dit niet alleen mogelijks een wereld van verschil voor mensen met progeria, maar ook voor mensen die lijden aan een ziekte die veroorzaakt wordt door een foute lettercombinatie in hun genetisch materiaal.