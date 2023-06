Wetenschappers bezorgd over historisch dieptepunt in zee-ijs rond Antarctica: “we missen bijna 75 keer de oppervlakte van België”

Nog nooit was er zo weinig zee-ijs te vinden rond Antarctica. In februari werd er zelfs een historisch dieptepunt bereikt. Op dat moment was er nog amper 1,79 miljoen km² zeeijs. En zelfs nu, in het midden van de winter, blijft de omvang van het ijs op recordlage niveau’s. Momenteel zitten we met een tekort van 1,15 miljoen km². Niet ten op zichte van wat normaal is, maar ten opzichte van het vorige record. Al blijft het voor wetenschappers moeilijk om het onderscheid te maken tussen afwijkingen binnen het klimaat van Antarctica en de bijdrage van klimaatverandering, aldus klimatoloog Lander Van Tricht (VUB).

Wat is er aan de hand?

De kaarten die afwijkingen in het zee-ijs van Antarctica weergeven kleuren rood. Net zoals het zee-ijs bij de Noordpool ondergaat het zee-ijs in Antarctica seizoensgebonden groei en afname. Maar de wintergroei van dit jaar gebeurt veel trager en dat na het historisch lage zomerminimum van februari.

Volledig scherm Zee-ijs afwijking Antactica © Nilas - The Southern Ocean Mapping Platform

“Midden juni 2023 was de omvang van het zee-ijs in Antarctica ongeveer 2,28 miljoen km² kleiner dan het gemiddelde van 1981 tot 2010 voor die tijd van het jaar, en ongeveer 1,15 miljoen km² kleiner dan het vorige record in juni 2019. Dat komt beiden overeen met een tekort van bijna 75 en 37 keer de oppervlakte van België”, aldus Van Tricht. De huidige omvang blijft dus uitzonderlijk laag voor de tijd van het jaar.

Was dit altijd al zo?

In tegenstelling tot de afnemende trends van zee-ijs in het Arctische gebied en Groenland, vertoonde het zee-ijs rond Antarctica sinds de jaren 1970 een geleidelijke toename. Deze trend veranderde echter abrupt in 2016 toen het zee-ijs plots begon af te nemen.

Van Tricht: “De vraag is of deze trend in Antarctica zal aanhouden of dat het zal terugkeren naar de kleine toenames die sinds de jaren 1970 zijn waargenomen. In tegenstelling tot de meeste klimaateffecten die zich geleidelijk verslechteren over langere periodes, vond de verandering in het zee-ijs van Antarctica namelijk plotseling plaats.”

Volledig scherm Na een gestage toename van het zee-ijs vanaf 1970 is de trend sinds 2016 omgekeerd © Will Hobbs

Weten wetenschappers wat de oorzaak is van deze plotse verandering?

De verwachte trend, gebaseerd op klimaatprognoses, was dat het zee-ijs rond Antarctica geleidelijk zou afnemen. Het is echter onduidelijk waarom de huidige ontwikkelingen plaatsvinden.

“Het onderscheiden van de bijdrage van klimaatverandering ten opzichte van interne afwijkingen binnen het klimaatsysteem van Antarcitca is een uitdaging voor wetenschappers”, legt Van Tricht uit. “Verschillende factoren, zoals de opwarming van de oceaan, warmere winden en feedbackmechanismen, dragen bij aan de afname. Een voorbeeld hiervan is het albedo-effect, waarbij het donkerdere zeewater meer zonnewarmte kan absorberen door het afnemende zee-ijsoppervlak. Maar naast de effecten van klimaatverandering spelen ook interne variaties binnen het systeem, zoals El Niño en La Niña, een rol.” Op dit moment is de exacte oorzaak van de afname sinds 2016 nog onbekend.

Zijn er gevolgen voor de zeespiegel?

Het smelten van zee-ijs zelf draagt niet bij aan de zeespiegelstijging. Maar het zee-ijs rond Antarctica heeft wel een beschermend effect op de gletsjers van Antarctica. “Zonder beschermend zee-ijs worden de gletsjers van Antarctica rechtstreeks blootgesteld aan opwarmende oceaanwateren en neigen ze te versnellen”, verduidelijkt Van Tricht. “Een voorbeeld daar van is Thwaites-gletsjer. Als Thwaites gletsjer zou smelten, kan dit leiden tot een aanzienlijke stijging van het wereldwijde zeeniveau.”

