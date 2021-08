Wetenschappelijk proefje doen met je kinderen? Probeer eens water in een oogwenk om te toveren tot ijs

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vijf experten hebben voor de HLN Summer Challenges een uitdaging opgesteld om Vlaanderen gedurende vijf weken uit te dagen: van je lichaam fit houden met Lieven Maesschalck, heerlijk vlees leren barbecueën met topslager Hendrik Dierendonck, de leukste experimentjes doen met je kinderen met wetenschapsexpert Martijn Peters en influencer Gerben Tuerlinckx, de Vlaamse bierwereld leren kennen met biersommelier Sofie Vanrafelghem tot fietsen door Vlaanderen met Tom Boonen. Je kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Eén ding is zeker: saai wordt het deze zomer geen moment. Schrijf je hier in en ontvang dagelijks de nieuwsbrief van de Summer Challenges in je mailbox.

Volledig scherm Wetenschapper Martijn Peters. © Benoit De Freine

Wat heb je nodig voor dit experiment?

• Een plastic flesje gevuld met drinkwater. Best een kleine fles, geen grote van een liter of meer.

• Een werkende diepvries.

• Enkele uren geduld.

Volledig scherm © ©Carline Vandercruyssen

Hoe ga je te werk?

Stap 1: neem de fles gevuld met drinkwater en plaats deze plat in de diepvries. Doe dit voorzichtig zodat je geen deuken in de fles maakt. De fles mag gewoon op kamertemperatuur zijn, je hoeft deze niet speciaal op voorhand al te koelen.

Stap 2: wacht ongeveer 2 uren. En controleer om het kwartier of het water in je fles niet bevroren is. Is dit toch het geval, probeer het dan opnieuw maar maar laat de fles minder lang in de diepvries zitten.

Stap 3: is je water nog niet veranderd in ijs? Neem de fles dan voorzichtig uit de diepvries.

Stap 4: klaar? Geef de fles een harde tik of zet hem hard neer op de tafel en zie hoe het water plots transformeert tot ijs.

Quote Een deuk in de fles of een plotse bubbel, allemaal zijn ze in staat om jouw super gekoeld water plots om te toveren tot ijs. Martijn Peters, Wetenschapper

Volledig scherm © ©Carline Vandercruyssen

En is het Gerben gelukt?

Helaas! Het proefje van Gerben is mislukt. Hij had de fles met water niet lang genoeg in de diepvries gestoken. “Dus dat mag je zeker niet vergeten te doen. Je moet echt zeker twee uur wachten.”, tipt Gerben. Martijn Peters geeft nog wat extra uitleg: “De temperatuur van jouw diepvries en het merk van het drinkwater kan ook voor wat verschil zorgen. Je hebt misschien enkele pogingen nodig, maar het resultaat is zeker de moeite waard!”

Extra proef Om Gerben toch nog een kans te geven, kreeg hij van Martijn een extra proefje: bekijk in de video hoe je ijs kan laten ‘aangroeien’. Bekijk de video om te zien of het Gerben deze keer wel zal lukken. Hoe doe je het? • Neem enkele ijsblokjes. Leg ze in een glas of op een diep bord. Giet het water na stap 3 voorzichtig op de ijsblokjes en kijk hoe ze groeien terwijl je erbij staat

• Giet het water na stap 3 voorzichtig in een glas. Laat er een ijsklontje in vallen en kijk hoe het allemaal in ijs veranderd.

Hoe is dit mogelijk?

“Water bevriest vanaf 0 °C. Maar niet al het water is gelijk”, zegt Martijn Peters. “Het drinkwater dat we in de supermarkt kopen is namelijk gezuiverd water. Er zitten dus minder onzuiverheden in. En dat is belangrijk voor dit experiment. Want onzuiverheden, zoals bijvoorbeeld een stofje, vormen een houvast voor watermoleculen om ijskristallen op te vormen als het vriespunt bereikt is. Zijn die er niet, dan kan het water een heel pak kouder worden zonder dat er zich ijs vormt. Op dat moment heb je dus super gekoeld water. Vanaf dan is zowat alles voldoende om als startpunt te dienen voor de vorming van ijskristallen. Daarom dat je zo voorzichtig moet zijn. Een deuk in de fles of een plotse bubbel, allemaal zijn ze in staat om jouw super gekoeld water plots om te toveren tot ijs.”

Morgen daagt Martijn Peters ons uit om een ballon te doen ontploffen met enkel een appelsien als mini-vlammenwerper.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook