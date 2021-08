Wetenschappelijk proefje doen met je kinderen? Probeer eens een ballon te laten ontploffen met een appelsien en maak een ‘mini-vlammenwerper’

Vijf experten hebben voor de HLN Summer Challenges een uitdaging opgesteld om Vlaanderen gedurende vijf weken uit te dagen: van je lichaam fit houden met Lieven Maesschalck , heerlijk vlees leren barbecueën met topslager Hendrik Dierendonck , de leukste experimentjes doen met je kinderen met wetenschapsexpert Martijn Peters en influencer Gerben Tuerlinckx, de Vlaamse bierwereld leren kennen met biersommelier Sofie Vanrafelghem tot fietsen door Vlaanderen met Tom Boonen. Je kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Eén ding is zeker: saai wordt het deze zomer geen moment. Schrijf je hier in en ontvang dagelijks de nieuwsbrief van de Summer Challenges in je mailbox.

• Een volwassene die jou helpt. We werken hier met een scherp mes, dus voorzichtigheid is geboden. Je wilt de ballon doen verdwijnen, niet jouw vinger. • Een ballon die je niet meer nodig hebt. • Een appelsien op kamertemperatuur. • Een scherp mes.

Het goedje dat de ballon doet ontploffen is ook ontvlambaar. Een mini-vlammenwerper is binnen handbereik. Voorzichtig! Doe ook dit niet zonder begeleiding.

In de schil van de appelsien zit een speciale stof genaamd limoneen. Het zorgt voor die kenmerkende sinaasappelgeur. Maar vooral de chemische structuur van limoneen is belangrijk in dit verhaal. Het is koolwaterstof en dus een apolair molecuul. En laat nu net de rubber van onze ballon ook zo’n apolair molecuul zijn. Dat betekent dat de twee graag in elkaars buurt zullen vertoeven. Zo graag zelfs dat wanneer de limoneen druppels in contact komen met het rubberen oppervlak van de ballon hiervan een deel zal oplossen. Het gevolg: de ballon verzwakt, wat meteen ook zijn einde betekent. Een knaller van formaat.