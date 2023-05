Wetenschap ontdekt extreem giftige slang en agressieve hagedis

Wetenschappers hebben de voorbije twee jaar in Zuidoost-Azië negentig nieuwe diersoorten ontdekt. En zoals zo vaak hebben de ontdekte soorten soms boeiende looks en opmerkelijke trekjes. Zo vonden onderzoekers in Cambodja een erg agressieve hagedis met een knappe blauwe kuif. En in Myanmar en China werd een “zeer gevaarlijke” slang gevonden die extréém giftig blijkt. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) voegde alle ontdekkingen samen in een nieuw rapport .

Alle planten en dieren hebben een eigen naam gekregen. Zo is de extreem giftige slang ‘Suzhen’s krait’ vernoemd naar Bai Suzhen, een slangengodin uit de Chinese mythologie. De hagedis met de blauwe kuif heet nu Calotes Goetzi, naar de wetenschapper Stephan Goetz die in Cambodja bijgedragen heeft om de soort te beschermen.

Verdediging

De hagedis, die ontdekt werd nabij de archeologische Angkor-site in Cambodja, blijkt naast een uitstekende klimmer ook en vooral een venijnige verdediger van zijn territorium en eieren. Verder kan deze hagedis van kleur veranderen als extra verdedigingstruc.

Een volwassen, vrouwelijke Suzhen's krait.

De Suzhen’s krait is een zeer gevaarlijke witte slang met bruine dikke ringen. In het rapport van WWF legt een van de onderzoekers uit dat deze soort slang vaak ‘s nachts op zoek gaat naar eten in huizen. “Vaak worden mensen in hun slaap gebeten als ze de slang per ongeluk aanraken.” De wetenschappers denken dat de ontdekking van de slang en onderzoek naar haar gif kan helpen om mensenlevens te redden: er kan mogelijk een nieuw soort antigif worden ontwikkeld om slachtoffers te kunnen helpen.

Mos of toch een kikker?

Ook de vondst van een grote kikker die eruitziet als mos vinden de wetenschappers uniek. Het bijzondere dier werd gevonden in Vietnam, dat land is volgens de Duitse onderzoeker Thomas Ziegler een echte “hotspot voor biodiversiteit”. Veel van de amfibieën die daar worden gevonden komen bovendien alleen op een bepaalde plek in Vietnam voor, “waardoor ze bijzonder kwetsbaar zijn voor uitsterven”.

De nieuw ontdekte kikkersoort uit het noorden van Vietnam die zichzelf camoufleert met een mosachtige huidtextuur.

Ook 290 nieuwe planten

In totaal zijn in twee jaar tijd (in 2021 en 2022) 46 reptielen, 24 amfibieën, een zoogdier en negentien vissen ontdekt in het stroomgebied van de Mekong in Zuidoost-Azië. Verder zijn er ook zeker 290 planten in kaart gebracht. Dat maakt 380 nieuwe soorten in totaal dus. Daaronder valt ook een mini-orchidee uit Laos die eruitziet als de roze ‘Mahna Mahna’ van de Muppets en een nieuwe gembersoort in Thailand.

Onder druk

Honderden wetenschappers van universiteiten, natuurbeschermingsorganisaties en onderzoeksinstituten hebben samen de nieuwe dier- en plantensoorten ontdekt. Het WWF benadrukt dat ze nieuw zijn voor de wetenschap, maar “ze hebben miljoenen jaren overleefd en zijn geëvolueerd in de Mekong-regio”. Door de mens komen de soorten onder druk te staan, bijvoorbeeld door toerisme en ontbossing. “We moeten er alles aan doen om hun uitsterven te stoppen”, klinkt het.

