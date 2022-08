West-Vlaamse boeren lijden zware verliezen door dramatische droogte: “Sector is heel zwaar getroffen”

De grondwaterstanden en debieten in West-Vlaamse waterlopen zijn er slecht aan toe. Dat heeft een grote impact op de landbouw in de provincie, waar in grote mate aan groenteteelt wordt gedaan. “Die sector is heel zwaar getroffen, want groenten zijn dure vruchten. Landbouwers rekenen op een redelijk rendement om uit de kosten te geraken. De verliezen hebben dus meteen een grote impact in West Vlaanderen”, zegt Guy Depraetere van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS).