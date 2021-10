Wereldgezondheidsorganisatie keurt eerste malariavaccin goed

WHO: “China is officieel malaria­vrij”

30 juni Na 70 jaar inspanningen is China malariavrij. Het land heeft van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een malariavrij certificaat gekregen. Dat meldt de WHO vandaag. In de jaren 40 van de vorige eeuw meldde China jaarlijks nog 30 miljoen malariagevallen.