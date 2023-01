WEERBERICHT Regenachtige start gevolgd door opklaringen

Een zwakke neerslagzone trekt over ons land in de ochtend. Al snel klaart het op aan de kust en het noordwesten. In de loop van de ochtend breiden de opklaringen zich uit naar het binnenland en tegen de namiddag bereiken ze uiteindelijk ook het zuidoosten. In de namiddag moet de zon terug plaatsmaken voor stapelwolken, behalve in het uiterste westen. In het oosten en noordoosten kan zo’n stapelwolk uitgroeien tot een bui. Maxima schommelen tussen 2 °C en 8 °C. Er waait een matige wind uit het westen die in de loop van de dag draait naar het noordwesten en wint aan kracht. Rukwinden tot 60 kilometer per uur zijn mogelijk