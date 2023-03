WEERBERICHT. Regen, smeltende sneeuw en sneeuw: KMI kondigt code geel af voor gladheid in hele land tot woensdagavond

Vandaag trekt een koufront heel langzaam over ons land richting het zuidoosten. Achter deze storing zit koude arctische lucht waardoor de regen mogelijk in heel het land overgaat in sneeuw. Maar ook waar het enkel regent is er kans op gladheid in de nacht van dinsdag op woensdag wanneer het natte wegdek bevriest. Hierdoor geldt er code geel voor gladheid. Ook de dagen erna blijven de weersomstandigheden winters.

Vandaag is het betrokken en regenachtig. De neerslag heeft een winters karakter in Hoog-België. Geleidelijk aan trekt de storing richting het zuidoosten. In het centrum van het land, waar de meeste neerslag wordt verwacht, kan de regen overgaan naar smeltende sneeuw of zelfs sneeuw. Ook in het noorden van het land is wat winterse neerslag mogelijk. Maxima schommelen tussen 3 en 6 °C. In de namiddag koelt het opnieuw af door de noordwestelijke wind.

Vannacht valt er in het zuidoosten (smeltende) sneeuw. In het noorden is het dan weer droog met brede opklaringen. De minima komen uit op - 3 tot 0 °C. Er waait een zwakke wind uit veranderlijke richting. Het KMI waarschuwt nu al voor gladheid door sneeuw of ijsplekken. Code geel voor gladheid is afgekondigd voor heel het land vanaf middernacht en geldt tot en met woensdag. Voor de zuidelijke provincies is dat al eerder.

Volledig scherm CODE GEEL gladheid 07/03/2023-09/03/2023. © KMI

Morgen is het zwaarbewolkt met winterse buien. In de Ardennen is dit sneeuw, elders smeltende sneeuw of tijdelijk sneeuw. In de loop van de dag wordt het opnieuw droger vanaf het noordwesten, al blijft de bewolking hangen. Tegen de avond bereikt een nieuwe neerslagzone echter al ons land vanaf het zuiden. Het is koud met maxima van 0 tot 4 °C. De wind is zwak tot matig uit oostelijke richting.

Donderdag verlaat de winterse neerslagzone ons land via de Duitse grens. De rest van de ochtend verloopt droog. In de namiddag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe. Maxima schommelen tussen 2 en 10 °C. Er waait een zwakke wind die naar het zuiden draait.

Die stroming vanuit het zuidwesten zorgt voor zachtere temperaturen op vrijdag. Het is bewolkt en regenachtig, maar wel bij temperaturen rond de 10 °C.

Ook het weekend lijkt de nodige wisselvalligheid met zich mee te gaan brengen.