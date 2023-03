WEERBERICHT. Oppassen voor sneeuwval en gladde wegen: code geel en oranje van kracht

De neerslagzone die vannacht ons land is binnengetrokken via de Franse grens zorgt ook deze voormiddag nog voor de nodige (winterse neerslag). In het zuiden van het land, waar men neerslagtotalen tot 60 l/m² verwacht, geldt code geel voor regen. Door de sneeuwval en ijsplekken geldt er code geel voor gladheid, behalve in de provincies Luik, Namen en Luxemburg waar code oranje is afgekondigd. Deze winterse situatie duurt nog tot donderdagochtend.

Vandaag valt er in de voormiddag in het grootste deel van het land (smeltende) sneeuw. In het noorden verwacht het KMI in totaal tot 2 cm, in het centrum tot 6 cm en in Hoog-België tot 10 cm. In de loop van de dag klaart het op in het noorden. In het zuiden blijft de neerslag aanwezig, maar door de zachtere luchtstroming verliest deze zijn winters karakter. In 24 uur tijd verwacht men zo’n 30 tot 40 l/m². Maxima schommelen rond 2 °C in Vlaanderen, in het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 4 à 9 °C.

Vanavond en vannacht komt de volgende actieve neerslagzone aan in ons land via het zuidwesten. Dit zorgt opnieuw voor winterse neerslag, behalve in het uiterste zuiden waar het zachter is. Minima schommelen tussen 0 en 5 °C.

Volledig scherm Code geel en oranje voor gladheid. Code geel voor regen. © KMI

Door de aanhoudende en intense neerslag in het zuiden van het land geldt in de provincies Henegouwen, Namen, Luik en Luxemburg code geel voor regen. Dit kan aanleiding geven tot plaatselijke wateroverlast in regio’s die daar gevoelig voor zijn en het verkeer hinderen. De lage temperaturen zorgen dan weer in heel het land voor gladde wegen door ijsplekken en sneeuw. Hierdoor is code geel voor gladheid afgekondigd in alle provincies behalve Luik, Namen en Luxemburg waar code oranje geldt. Dat betekent gevaarlijke wegen die het verkeer erg kunnen bemoeilijken. Alle waarschuwingen gelden de hele dag.

Morgen is de weersituatie nog delicaat in de ochtend met winterse neerslag. Naarmate de dag vordert wordt het rustiger en droger. Het KMI waarschuwt echter nog voor gevaarlijke situaties door ijsplekken of beperkt zicht. De rest van de dag verloopt wisselend tot zwaarbewolkt. Wat buien kunnen zich voordoen vanaf het zuidwesten. Weliswaar gaat deze nieuwe impuls van neerslag gepaard met de aanvoer van zachtere lucht. Tegen de avond bereiken we maxima van 5 tot 10 °C.

Vrijdag is het grijs met perioden van regen of buien. Tegen de avond kunnen die in het zuiden van het land winters zijn. Opnieuw zachte temperaturen tussen 8 en 12 °C. Er waait een matige tot vrij krachtige wind die ruimt van het zuid- naar noordwesten.

Is sneeuw in maart uitzonderlijk? Neen, volgens de normaalwaarden (gedefinieerd over de periode 1991–2020) valt er in de maand maart gemiddeld op zo’n 3 dagen (2,7) sneeuw.

