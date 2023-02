WEERBERICHT. Opnieuw grijs met geleidelijk aan opklaringen

Het hogedrukgebied boven Frankrijk verplaatst zich langzaam richting het oosten. Hierdoor geraakt vochtige lucht tot bij ons land waardoor we een grijze start van de dag kennen. Al blijft het vandaag wel droog en klaart het op in de namiddag vanaf de Franse grens.

Vandaag een bewolkte dag, maar wel een droge. We starten met lage wolken en in de Ardennen ook mist. Geleidelijk aan schuiven opklaringen ons land binnen via het westen. In het oosten blijft het grijs tot aan de avond. Maxima schommelen tussen 7 en 11 °C bij een zwakke noordenwind.

Vanavond klaart het eerst nog verder op, daarna volgen opnieuw wolken vanaf de Franse grens. Het blijft wel droog tot de ochtend. Minima liggen tussen - 1 en + 3 °C. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden.

Morgen start de dag met zon in het oosten en een regenzone in het westen. Gedurende de dag schuift de storing richting het oosten. De temperatuur komt uit op 8 tot 11 °C. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Donderdag is het merkbaar kouder. Onstabiele koude polaire lucht dringt dan onze gebieden binnen met een matige noordenwind. In het oosten regent het eerst nog op sommige plaatsen, maar daarna klaart het op. In het westen en noorden is een bui nog mogelijk. Maxima schommelen tussen 4 en 10 °C.

Vrijdag koelt het nog wat verder af. Maxima komen uit op een 3 tot 6 °C. Het is wel zonnig. In de namiddag trekt er opnieuw een regenzone over ons land vanaf het noorden. Want winterse neerslag is mogelijk tijdens de avond en nacht. Er waait een matige (zuid)westen wind die ruimt naar het noordwesten in de avond.