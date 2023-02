WEERBERICHT Opnieuw genieten van een zonnige en zachte dag

Kan zoiets ook bij ons gebeuren? Geoloog Marc De Batist beant­woordt 5 vragen over aardbeving in Turkije en Syrië

De aardbeving die Turkije en buurland Syrië heeft getroffen, is één van de zwaarste van de voorbije tien jaar. De regio is heel gevoelig voor aardbevingen, legt geoloog Marc De Batist (UGent) uit. Hoe zwaar was deze beving in vergelijking met vorige aardbevingen? En is een dergelijke beving ook bij ons mogelijk? Batist beantwoordt vijf vragen.