WEERBERICHT Nog even genieten van de zon maar daarna terug wat grijzer.

“Een beer op Mars?” NASA deelt intrigeren­de foto van de rode pla­neet

Is er leven op mars? Het is een vraag die ons al decennia bezighoudt. Foto’s gemaakt op Mars spreken dan ook al snel tot de verbeelding, en daar speelt ook NASA gretig op in. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie deelt een foto van een rotsformatie op de rode planeet waarin een lachende beer te herkennen is.

31 januari