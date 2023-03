WEERBERICHT. Laatste zonnige dag van de week

Californië gaat gebukt onder zeldzaam winterweer. Voor het eerst in meer dan 30 jaar kondigt Los Angeles een sneeuw­storm­alarm af

Een krachtige winterstorm raast over de westkust van de Verenigde Staten. Op zijn pad ligt een regio die niet gewend is aan zulke koude, wind en sneeuw. De staat Oregon kreeg al te maken met heel wat winterse overlast eerder deze week en nu is ook de staat Californië aan de beurt. Het is al meer dan 3 decennia geleden dat de National Weather Service daar een sneeuwstormalarm afkondigde.