WEERBERICHT. Laatste keer genieten van lenteweer deze week

De avond verloopt nog helder en droog, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanaf de kust. In het westen kan dat al gepaard gaan met wat neerslag. In het zuidoosten van het land blijft het de hele nacht helder. Minima liggen tussen - 2 °C en + 5 °C bij een matige zuidwestenwind.

Morgen komt het kleine stukje lente in de winter ten einde. Het is een zwaarbewolkte dag met regen. In de ochtend is dit nog lichte neerslag die doorheen de dag toeneemt in intensiteit. Vooral in de noordelijke helft van het land. We halen maxima van 6°C tot 10 °C. Er waait een matige zuidwestenwind. De wind waait matig vanuit het zuidwesten. Aan zee kan dat vrij krachtig zijn.