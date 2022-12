WEERBERICHT. Koufront trekt over het land met eerst regen maar later mooie opklaringen

Een koufront, deze middag pal boven ons land, trekt van west naar oost over het land. Deze namiddag is er eerst nog regen in het centrum en oosten, gevolgd door mooie opklaringen vanaf het westen en dalende temperaturen. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 11 graden in de Kempen. In de namiddag wordt het enkele graden frisser, zegt het KMI.

Maandagavond en -nacht is het overwegend droog met opklaringen in het noorden en meer bewolking in het zuiden. Later in de nacht is er kans op enkele lokale winterse buien ten zuiden van Samber en Maas. De minima gaan van 0 tot 5 graden.

Dinsdag begint de dag zonnig in het noorden van het land en is er vrij veel bewolking in het zuiden. In de Hoge Ardennen kan de lage bewolking hardnekkig blijven en aanvankelijk nog het zicht beperken. In de loop van de dag drijft hoge en middelhoge bewolking over het land. Aan zee wordt het al vlugger wisselend bewolkt en kan er eventueel een bui vallen. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het uiterste westen van het land. De wind is over het algemeen matig uit zuidwestelijke richtingen.

Woensdag wordt het zwaarbewolkt met soms wat regen of motregen, vooral in het noordwesten van het land. Op het einde van de namiddag of 's avonds trekt een actievere regen- en buienzone vanaf het westen het land in. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Ardennen en 10 graden in Vlaanderen. De matige tot vrij krachtig wind uit zuidzuidwest neemt in de namiddag nog wat toe. De rukwinden kunnen oplopen tot 60 kilometer per uur.

Donderdag wordt het wisselvallig met opklaringen maar ook enkele buien, vooral dan aan zee en in de Ardennen. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Ardennen en 9 graden in Vlaanderen. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestelijke wind met rukwinden tot 50 of 60 kilometer per uur.