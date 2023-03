WEERBERICHT. KMI waarschuwt voor gladheid: code geel in alle provincies

Tot 13u geldt er voor alle provincies code geel voor gladheid . Dit omwille van de aanwezigheid van ijs- en rijmplekken alsook sneeuw in het zuiden van het land. Daar vallen in de loop van de ochtend nog buien van (smeltende sneeuw). Elders is er kan op een bui maar bij momenten ook brede opklaringen. Geleidelijk aan dikt het wolkendek opnieuw aan door een storing die ons land nadert. In de loop van de avond komt de zwakke regenzone aan in het westen. Maxima schommelen tussen 1 en 8 °C bij een matige westzuidwestenwind.

Vannacht trekt de neerslagzone dan over België. In het grootste deel van het land zorgt dit voor regen, in de Ardennen voor (smeltende) sneeuw. Minima schommelen tussen -1 en + 5 °C. De zuidwestenwind waait vrij krachtig.

Ook morgen hangt er nog steeds een regenzone boven onze hoofden. Hierdoor is het zwaarbewolkt en valt er smeltende of regen in Laag- en Midden-Belgie en sneeuw in Hoog-België. In de namiddag wordt het geleidelijk droog vanuit het westen en bij het vallen van de avond verlaat de storing eindelijk ons land via het zuiden. De temperatuur komt uit op 2 à 4 °C. Er staat een zwakke noord tot noordwestenwind in Vlaanderen. In Wallonië is dit eerder een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Drie dagen op een rij een storing. Ook woensdag valt er opnieuw regen in ons land, weliswaar voor ten zuiden van Samber en Maas. In Vlaanderen blijft het droog en krijgen we bij momenten een streepje zon te zien. Maxima schommelen tussen - 2 en + 6 °C. Er waait een matige wind uit het oosten.

De tweede helft van de week lijkt evenzeer grijs en regenachtig te gaan verlopen. Al stijgt het kwik wel op vrijdag en wordt het opnieuw wat zachter.