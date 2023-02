WEERBERICHT KMI waarschuwt voor gladde wegen (CODE GEEL)

Veilig rijden op gladde wegen? Onze reporter ging op slipcursus: “Gebruik nóóit je handrem als het glad is”

Met code oranje is de kans weer groot dat de wegen er vanavond, vannacht en morgenochtend nog glad bij liggen. Slippertjes zijn dan ook geen uitzondering. Maar hoe rijd je best als het zo glad is? Onze reporter ging op cursus en leerde stap per stap hoe je zo’n noodsituatie het beste aanpakt: zo weet je of je je koppeling best (niet) indrukt en welke sliptechniek je kunt gebruiken als je elektrisch rijdt. “Je moet écht leren om je pedalen zo hard mogelijk in te drukken.”

25 januari