WEERBERICHT Grijs, somber, en regenachtig maar wel zacht

“Over 2 jaar kunnen we ook de moeilijkst behandelba­re tumoren aanpakken”: wordt flashthera­pie de grote doorbraak in kankerbe­han­de­ling? En hoe werkt het?

Is flashtherapie, heel kort bestralen met een hoge dosis, de sleutel tot succesvollere behandeling van tumoren? Het eerste onderzoek is alvast veelbelovend. “Niet alleen is de impact op de tumor minstens even groot als bij een gewone bestraling, er is minder schade aan omliggende organen én het is goedkoper, omdat één tot twee sessies volstaan. ”, zegt radiotherapeut-oncoloog Piet Dirix (UZA) in De Morgen.

31 januari