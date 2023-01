WEERBERICHT. Eerst nog regen, daarna afwisselend droge periodes en buien.

Momenteel verlaat een storing ons land via het zuidoosten. Hierdoor is er in Midden- en Hoog-België nog wat neerslag mogelijk in de vorm van regen en (smeltende) sneeuw. In Laag-België is het al droog met opklaringen. Tegen de namiddag zal dit overal het geval zijn behalve in Hoog-België waar er veel lage bewolking aanwezig blijft. Naarmate de dag vordert vergroot de kans op enkele buien vanaf de kust. Het is zachter dan de afgelopen dagen met temperaturen van 0 °C in de Ardennen tot 7 °C aan zee. In het binnenland waait de wind matig uit het noorden, aan de kust is dat vrij krachtig. Code geel voor gladheid geldt in alle provincies, op West- en Oost-Vlaanderen na, tot 17 u door ijzelvorming of sneeuwval.