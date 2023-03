WEERBERICHT. Een stralende frisse winterdag

Spotify lanceert persoonlij­ke virtuele dj

Spotify heeft een AI-dj in zijn app verwerkt. De computergestuurde dj met “verbluffend realistische” stem stelt op basis van muzieksmaak en luistergeschiedenis een persoonlijke setlist op. De eerste versie van de gloednieuwe functie is vanaf gisteren beschikbaar in het Engels voor Spotify Premium-gebruikers in de VS en Canada.