WEERBERICHT. Een sombere mistige start gevolgd door wat opklaringen

Vanaf vandaag stroomt er opnieuw vochtige zeelucht over ons land vanuit het noorden. Hierdoor komt er een einde aan het zonnige weer van de afgelopen dagen. De bewolking neemt toe en in het weekend trekken er neerslagzones over ons land heen.

Gisteren domineerde de zon onze hemel, vandaag zijn dat de wolken. We eindigen de werkweek vandaag met een grijze sombere dag. Er is veel lage bewolking en op sommige plaatsen zelfs (aanvriezende) mist. Lokaal kan het dus oppassen zijn voor rijmplekken en een beperkte zichtbaarheid. Vooral in de provincies Luik en Namen waar code geel van kracht is. In het uiterste zuidoosten is de zon snel opnieuw van de partij. In de rest van het land is nog even wachten op opklaringen. Maxima schommelen tussen 3 en 8 °C bij een matige noordenwind.

Vannacht is het wisselend bewolkt met af en toe eens een brede opklaring. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking toe vanaf het noorden en wordt het overal betrokken met lokaal (aanvriezende) mist. Minima komen uit tussen - 3 °C en +5 °C. Er staat een zwakke noordwestenwind.

Morgen is het zwaarbewolkt tot betrokken. Wat lichte motregen is mogelijk, in de Ardennen smeltende sneeuw. Maxima liggen tussen 3 en 8 °C. De wind waait eerst zwak en later matig uit het noordnoordwesten.

Ook het einde van het weekend verloopt grijs. Zondag is het zwaarbewolkt, al kan de zon er af en toe eens doorbreken. Af en toe valt er wat lichte regen of smeltende sneeuw. De temperatuur stijgt tot een 2 à 5 °C. Er staat een vrij zwakke noordenwind.

Volgende week begint de maandag grijs en regenachtig. Een neerslagzone trekt in de namiddag en avond over ons land heen. Die kan een winters karakter hebben. In Hoog-België is zelfs wat sneeuwval mogelijk. Maxima schommelen tussen 1 en 6 °C. Er waait een matige zuidwestenwind.

Ook op dinsdag reist een neerslagzone doorheen ons land van west naar oost. Het kwik schommelt rond de 5 °C. Maar door de wind die aan kracht wint kan het kouder aanvoelen.

Woensdag komt de zon er af en toe opnieuw door. Het is wisselend bewokt met nog enkele winterse buien in het noordoosten en sneeuwbuien in de Hoge Venen. De temperatuur komt uit op 0 à 4 °C.