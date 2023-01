WEERBERICHT. Een grotendeels grijze dag met als afsluiter code geel door regen en sneeuw.

Vandaag beginnen we opnieuw zwaarbewolkt met aanvriezende mist. Naarmate de dag vordert stijgt de kans op opklaringen. In het binnenland schommelen de maxima van - 1 °C tot + 3 °C. Voor de hoogste temperaturen moet je je naar de kust begeven waar het zo’n 4 à 5 °C wordt. De wind waait eerst zwak uit veranderlijke richtingen maar ruimt geleidelijk naar het noordwesten.

In de loop van de avond bereikt een storing het westen van ons land met de nodige neerslag. Wanneer de regen in contact komt met de koude lucht in het binnenland kan deze overgaan in aanvriezende regen of zelfs sneeuw. In het oosten is ijzel en tot 5 centimeter sneeuw mogelijk. Daarom geldt vanaf 20u code geel voor gladheid in het hele land behalve aan de kust. Die blijft van kracht tot morgenmiddag 14u. De minima vannacht liggen tussen de - 6 en + 3 °C. De wind neemt ook toe in kracht en kan aan de kust zelfs stevig uit de hoek komen met rukwinden tot 60 km per uur.

Morgen valt er sneeuw in Hoog-België en mogelijk nog wat regen in Midden-België. Elders is het droog en zijn er opklaringen. In de namiddag verlaten de laatste restjes van de neerslagzone ons land, al blijft het bewolkt ten zuiden van Samber en Maas. In Vlaanderen is een bui niet uitgesloten. Het wordt ook wat zachter met maxima van 1 °C tot 8 °C. Er waait een matige wind uit het noorden.

Vrijdag is het in de ochtend bewolkt, in de namiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Dit is vooral het geval in het centrum en noordwesten. In de Ardennen zijn enkele lokale sneeuwbuien niet uitgesloten in de voormiddag. Het koelt opnieuw af met temperaturen van - 1 °C tot + 6 °C. Er staat opnieuw een zwakke tot matige noordoostenwind.

