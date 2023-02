WEERBERICHT. Een grijze maar droge start van de week

Het hogedrukgebied dat afgelopen weekend zorgde voor de aanvoer van zachte en vochtige lucht verplaatst zich. Hierdoor is het vandaag en morgen droger, maar omdat er nog veel vocht in de onderste luchtlagen zit blijft de zon verborgen achter een dik wolkendek.

Een grijze start van de week. Vandaag domineren lage wolken de hemel. Hier en daar is er zelfs nevel en (aanvriezende) mist. In de namiddag krijgt het zuiden van het land bij momenten een streepje zon te zien. In Vlaanderen blijven dat vooral wolken. Maxima schommelen tussen 6 en 12 °C. Er waait een matige westzuidwestenwind met rukwinden tot 50 km/u.

Vanavond zijn er eerst nog wat opklaringen mogelijk. Maar in de loop van de nacht neemt de bewolking opnieuw toe. In de vroege ochtend is er ook opnieuw kans op nevel en mist in het zuiden van het land. Minima komen uit tussen - 1 en + 7 °C. De wind waait nog steeds vanuit het zuidwesten, maar eerder zwak.

Morgen blijft het in de meeste streken droog. Het is ook grijs door de vele lage bewolking. In Vlaanderen is dit de hele dag zo. Maar in het zuiden van het land zijn er in de middag opklaringen. Maxima komen uit op 8 tot 11 °C. Er staat een zwakke wind uit veranderlijke of zuidoostelijke richtingen.

Woensdag start de dag met wat zon. Maar al snel maken de opklaringen plaats voor bewolking die ons land binnen trekt vanaf de Franse grens. Bij die bewolking zit ook wat regen. De temperatuur schommelt tussen 8 en 13 °C bij een matige zuidwestenwind.

Donderdag lijken opklaringen te gaan overheersen, maar dat is van korte duur want vrijdag is het opnieuw wisselvallig.