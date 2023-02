WEERBERICHT. Een frisse en zonnige start van de week met later op de dag wat wolken.

1 op de 5 mensen krijgt vroeg of laat dementie. Deze 10 zaken moet je wel of juist niét doen om je risico te beperken

De cijfers zijn confronterend: in België leven op dit moment meer dan 200.000 mensen met een vorm van dementie. Ook acteur Bruce Willis zou lijden aan de ziekte. Is die diagnose onvermijdelijk? Of blijven we allemaal helder van geest door kruiswoordpuzzels te maken? Het antwoord is natuurlijk genuanceerd, maar er zijn wel degelijk factoren waar je zelf de hand in hebt, zeggen wetenschappers van over heel de wereld. “Of je nu 18 bent of 99, wat je vandaag doet beïnvloedt de gezondheid van je hersenen op lange termijn.”