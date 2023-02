WEERBERICHT Brede opklaringen in de ochtend, maar wolken en buien zijn op komst

In de ochtend is het nog droog met lokaal zelfs brede opklaring. Maar geleidelijk aan maken die plaats voor wolken. Het wordt wisselend tot zwaarbewolkt met op het einde van de dag kans op een bui. De maxima schommelen tussen 4 °C en 10 °C. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind.

Vanavond en vannacht blijft het wolkendek aanwezig met vooral buien in het oosten van het land. In de Ardennen kan dit mogelijk in de vorm van smeltende sneeuw zijn. De minima komen uit tussen 0 °C en 6 °C bij een vooral matige westendwind.