Weer drie jaar wachten op volgende zonsverduistering

De gedeeltelijke zonsverduistering is om 11.09 uur begonnen en duurt tot 13.01 uur. Dankzij enkele opklaringen is de kans op een goed zicht groot, meldt het KMI.

Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit hoe zo’n zonsverduistering juist werkt en hoe jij er best kan naar kijken.

Hoe werkt een zonsverduistering juist?

“Een eclips vindt plaats als de maan en de zon op één lijn staan met de aarde. De verduistering is mogelijk omdat de afstand tussen de aarde en de zon ongeveer 400 keer zo groot is als de afstand tussen de aarde en de maan én de diameter van de zon ongeveer 400 keer zo groot is als die van de maan. Omdat het verschil bijna gelijk is, lijken de hemellichamen bijna even groot en kan je een eclips zien”, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters.

“Je hebt wel niet overal evenveel verduistering”, duidt Peters. “In het gebied van de ‘kernschaduw’ is de verduistering maximaal. Dat is zo’n 100 kilometer in doorsnede. Daarrond ligt de ‘bijschaduw’, waarin de zon slechts voor een deel bedekt is. Hoe verder weg je van de kernschaduw bent, hoe minder verduistering er zal zijn.” In België zal het gaan om een gedeeltelijke zonsverduistering.

Hoe zeldzaam is dit?

“Jaarlijks zijn er zo’n twee tot vijf eclipsen ergens op de wereld. Je moet echter enorm veel geluk hebben dat de kernschaduw net over jouw land reist en zichtbaar is. Een totale zonsverduistering is daarom niet alleen één van de meest spectaculaire, maar ook zeldzaamste natuurfenomenen”, vertelt Peters.

“Maar ook in de bijschaduw kan het al de moeite zijn. Vorig jaar nog konden we in juni zien hoe de maan zo’n 27 procent van de zondiameter bedekte. Maar de meest memorabele zal voor velen de zonsverduistering van 11 augustus 1999 zijn geweest. Toen was maar liefst 94 procent van de zons diameter verduisterd”, zegt Peters, “In 2026 gaan we dit nog eens meemaken. Op 12 augustus dat jaar zal rond 20 uur 90 procent van de diameter van de zon verdwijnen. Als je deze totale verduistering volledig wil zien, moet je dan naar Spanje.”

Kan ik morgen een eclips zien?

“In België is de gedeeltelijke eclips goed zichtbaar”, zegt Peters. “Om 11.09 uur zal de maan de zon beginnen te bedekken vanaf de rechterkant. Rond 12 uur bereik de zonsverduistering zijn hoogtepunt. Op dat moment bevindt de maan zich aan de bovenkant van de zon en bedekt hij zo’n 30 procent van de diameter. Om 13 uur verdwijnt de maan dan weer langs de linkerkant van de zon.”

Volledig scherm Illustratiefoto. © REUTERS

Tijd genoeg dus om te genieten van de eclips, tenminste als het weer meezit. Momenteel voorspelt men dat de dag start met veel lage bewolking. Geleidelijk aan verschijnen er steeds meer opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog.

Hoe kijk je best naar een zonsverduistering?

“Een zonsverduistering is een prachtig natuurfenomeen om naar te kijken, maar je past best op”, waarschuwt de wetenschapsexpert. “Wanneer je rechtstreeks naar de zon kijkt, overspoelt ultraviolet licht het netvlies en veroorzaakt dat schade. Daardoor kan je last krijgen van lichtgevoeligheid en pijn door verbranding van het hoornvlies. Meestal verdwijnen deze symptomen van ‘zonnekeratitis’ binnen de 24 uur. Maar er kan ook ernstige schade optreden wanneer het uv-licht een gat in het netvlies brandt (zonneretinopathie). Daardoor kan er een kleine blinde vlek ontstaan. Het netvlies heeft trouwens geen pijnreceptoren, waardoor je de schade niet voelt. Je merkt het pas later op als het al te laat is.”

Bescherming dragen is dus de boodschap. “Makkelijk en veilig is de eclipsbril”, zegt Peters. “Deze brillen zijn doorgaans 100.000 keer donkerder dan zonnebrillen en zijn gemaakt van zwart polymeer. Dat is een flexibele hars doordrenkt met koolstofdeeltjes. Dat blokkeert alle uv-stralen en bijna al het zichtbare licht. Gebruik dus nooit een gewone zonnebril.”

“Heb je geen eclipsbril, geen probleem”, zegt Peters. “Je kan een camera obscura maken. Klinkt duur, maar het is spotgoedkoop. Maak een gaatje in een stuk karton en laat de zon hierdoor schijnen. Zo kan je de eclips op een oppervlak projecteren met de zon veilig in je rug.”

Wie een goed beeld wil, kan vandaag ook terecht op HLN Live. Er zal met een nieuwe telescoop gefilmd worden die ook zonnevlammen filmt.

Volledig scherm Martijn Peters geeft uitleg over de zonsverduistering op 25 oktober. © Photo News