Week start zwaarbewolkt met regen: 21 graden, kans op lokaal onweer

Europees geneesmid­de­le­na­gent­schap: “Twee dosissen beschermen tegen Deltavari­ant”, te vroeg voor advies over mengen vaccins

1 juli Het Europese Geneesmiddelenbureau EMA zegt dat elk van de vier in Europa goedgekeurde coronavaccins bij een volledig vaccinatieschema bescherming lijkt te geven tegen de circulerende varianten van het virus, inclusief de meer besmettelijke Deltavariant. Omdat er nog te weinig gegevens beschikbaar zijn, is het EMA nog niet in staat om een definitieve aanbeveling te geven over het gebruik van verschillende coronavaccins voor de twee noodzakelijke dosissen. Voorlopige gegevens tonen wel aan dat zo’n strategie haar vruchten afwerpt én veilig is.