Wat waren de twee heldere lichtpuntjes aan de hemel afgelopen nacht?

Waar komt een slechte adem vandaan en wat kan je ertegen doen? “Een chronische tandvlees­ont­ste­king voel je niet, maar ruik je wel”

Een slechte adem hebben kan knap vervelend zijn. Maar wat veroorzaakt dit fenomeen en wat kan je ertegen doen? Zijn sommige mensen veroordeeld om met een slechte adem te blijven zitten? “Het grote probleem is dat parodontitis – in tegenstelling tot een acuut abces of gaatjes in de tanden – geen pijn doet.”, zegt paradontologe Iris Wyn (VUB). “Daardoor blijven mensen vaak te lang rondlopen met een chronische ontsteking.”