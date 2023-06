Wat veroorzaakt turbulentie en hoe gevaarlijk is het? “Kans dat je neerstort is nagenoeg nul, maar er zijn wel risico's”

Seksisme in de wetenschap: hardnekkig en systema­tisch “Je wordt veel vaker afgewezen dan een man”

In de academische wereld trekken mannen nog steeds behoorlijk aan de touwtjes. De wetenschappelijke onderzoeken die genderongelijkheid in de eigen sector aantonen zijn talrijk, wereldwijd en verschijnen al jaren op regelmatige basis. Zo bleek al dat werk van vrouwen in de wetenschap minder wordt gepubliceerd, dat vrouwen minder vaak worden vermeld als auteur en minder worden geciteerd in publicaties. Ook worden ze minder vaak hoogleraar, krijgen ze minder betaald en zijn ze vaker slachtoffer van emotionele en seksuele intimidatie dan mannelijke wetenschappers.