Wat is staar en hoe gevaarlijk is de oogziekte? Arts geeft advies: “Je hebt steeds zelf de keuze of je het laat opereren of niet”

Nu we de 30 graden naderen: is de eerste hittegolf van het jaar in de maak?

De temperaturen stijgen richting zomerse en zelfs tropische waarden. Is er een hittegolf in zicht? Wanneer spreken we van een hittegolf? Hoe vaak komen ze in België voor? Wat is de impact van een hittegolf op je gezondheid? En gaan we ze vaker meemaken in de toekomst? Meteoroloog Jonas De Bodt duikt in de data van het KMI.