Wat doe je tegen lage rugpijn? Kinesist geeft advies: “Je moet je rug zeker niet constant kaarsrecht houden”

Supermas­sief zwart gat schiet energie­straal richting de Aarde

De NASA heeft een krachtige energiestraal waargenomen die recht op de Aarde is gericht. Volgens het Amerikaanse ruimtevaartagentschap is de straal afkomstig van een supermassief zwart gat genaamd Makarian 421, die vanaf de Aarde gezien in het sterrenstelsel Grote Beer is gelegen. Zorgen hoeven we ons evenwel niet te maken; de kosmische reus ligt op een veilige afstand van zo'n 400 miljoen lichtjaar.