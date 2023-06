Wat doe je best als je een jong vogeltje vindt? “Probeer nooit het jong zelf groot te brengen”

Het is weer die tijd van het jaar. Je bent aan het wandelen of in de tuin aan het werken en plots kom je een jong vogeltje tegen. Eentje waarvan je denkt: die hoort eigenlijk nog in zijn nest te zitten. Ons eerste instinct is vaak om onmiddellijk te helpen, maar is dit ook de juiste reflex? Wat doe je het best? Wetenschapsjournalist Martijn Peters zocht het uit.

Wat onderneem je als je een hulpeloze jonge vogel tegenkomt? Volgens Vogelbescherming Vlaanderen en het Natuurhulpcentrum kijk je best eerst naar hoe de vogel eruitziet.

Heeft het jong een onvolledig verenkleed en geen uiterlijke verwondingen en weet je waar het nest zich bevindt, plaats het vogeljong dan terug in het nest. In tegenstelling tot bij zoogdieren kan het achterlaten van onze geur geen kwaad bij jonge vogels. Besef wel dat oudervogels soms hun jongen bewust uit het nest duwen als ze merken dat er iets mis is of het stervende is. Dat klinkt hard, maar ze doen het om de overlevingskansen van de andere kuikens te vergroten. Heb je geen idee waar het nest is of is het stuk, breng de vogel dan naar het dichtstbij gelegen vogelopvangcentrum. Doe dit ook als de vogel gewond is.

Volledig scherm Heeft het jong wel een volledig verenkleed en geen verwondingen, dan hoef je niet noodzakelijk iets te ondernemen. © Getty Images

Heeft het jong wel een volledig verenkleed en geen verwondingen, dan hoef je niet noodzakelijk iets te ondernemen. Oudere jongen springen vaak uit het te kleine nest om vliegoefeningen te doen. Dit doen ze op de grond en in struiken. Het kan enkele dagen duren vooraleer ze hierin slagen. Maar geen paniek, de ouders blijven in de buurt om hun jongen te voederen en te beschermen.

Je blijft dus in eerste instantie gewoon best van de vogel af. Merk je echter op dat er gevaar in de buurt is, bijvoorbeeld roofdieren of verkeer, dan kan je de vogel in een struik of heg plaatsen waar hij veilig is. Doe dit wel binnen een straal van enkele meters. Laat daarna de vogel opnieuw met rust. Heb je een kat? Hou die dan even binnen. Merk je op dat het vogeljong wel verwondingen heeft, dan kan je het best naar een vogelopvangcentrum brengen.

Er zijn ook zogenaamde nestvlieders. Dat zijn meestal vogels die op de grond broeden. Hun jongen hebben al donsveren als ze ter wereld komen en kunnen meteen rondlopen. De kievit is hier een voorbeeld van. Deze jongen zijn snel zelfstandig en kunnen zich gemakkelijk in veiligheid brengen bij gevaar. Afblijven is dus de boodschap.

Wat je zeker niet mag doen is het jong zelf proberen groot te brengen. Het is niet altijd even gemakkelijk om te achterhalen over welke soort het juist gaat en welke voeding er nodig is. Je loopt daarnaast ook het risico dat de jonge vogel zonder de nabijheid van soortgenoten te tam wordt. En als dat het geval is, kan je de vogel niet meer vrijlaten in de natuur.

