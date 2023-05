Warmste april ooit in Spanje en Portugal, stijgende kans op “hitte-weerfenomeen” El Niño

De maand april was dit jaar de warmste ooit gemeten in Spanje en Portugal. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd staat april van dit jaar op een gedeelde vierde plek als het gaat om de warmste aprilmaanden ooit. Intussen lijkt de kans groter te worden dat dit jaar het weerfenomeen El Niño zich voordoet, dat wellicht gepaard zal gaan met nieuwe hitterecords.

Volgens de Spaanse weerdienst Aemet lag de gemiddelde temperatuur met 14,9 graden op het Iberisch Schiereiland 3 graden boven het klimaatgemiddelde van 1991 tot 2020. Met name aan het einde van de maand was het erg warm. Op veel plekken kwam de temperatuur al boven de 35 graden uit. Op 27 april werd 38,8 graden gemeten in het Spaanse Córdoba, een record voor de maand april.

KIJK. Hittegolf in Spanje bereikt hoogtepunt

Droogte

Het was in Spanje en Portugal niet alleen erg warm, ook werd april gekenmerkt door droogte. Volgens Aemet viel met 14,2 millimeter regen slechts 22 procent van de normale waarde voor de maand. Daarmee was het de droogste april sinds het begin van de metingen in 1961.

Ook in delen van Afrika, Centraal-Azië, Zuidoost-Azië, Japan en het noorden van Noord-Amerika was het veel warmer dan normaal. In Alaska, Mongolië, het Arabisch Schiereiland, India en Australië was het juist kouder dan gemiddeld. Dat gold ook voor het Verenigd Koninkrijk en een groot deel van het zuidoosten van Europa.

Weerfenomeen El Niño

De kans is groot dat de gemiddelde temperaturen dit jaar warm zullen blijven. Ook is er een stijgende kans dat het weerfenomeen El Niño zich voordoet. In april werden bovengemiddelde temperaturen over de oostelijke Stille Oceaan waargenomen. “Dat is een vroeg signaal voor een mogelijke overgang naar El Niño-omstandigheden die vaak leiden tot hogere temperaturen over de wereld”, zegt Samantha Burgess van Copernicus.

El Niño wordt geassocieerd met warmer dan normale oceaanoppervlaktetemperaturen in de centrale en oostelijke tropische Stille Oceaan. Het fenomeen heeft veel invloed op weerpatronen en omstandigheden over de hele wereld. In het zuiden van Zuid-Amerika en de Hoorn van Afrika kan El Niño voor meer regenval zorgen. Australië, Indonesië en delen van Zuid-Azië moeten rekening houden met ernstige droogte. In onze regio is de invloed van het weerfenomeen niet zo groot.

Volledig scherm Bij El Niño warmt het zeewater voor de kust van Zuid-Amerika op, met grote gevolgen voor weerpatronen en omstandigheden over de hele wereld. © Getty Images/Science Photo Libra

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties waarschuwde vorige week ook al dat het er sterk op lijkt dat we dit jaar te maken krijgen met El Niño, dat wellicht gepaard zal gaan met nieuwe hitterecords. De WMO schat de kans dat we tegen eind juli met El Niño worden geconfronteerd op 60 procent en tegen eind september op 80 procent.

