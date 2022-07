Walvissen raken (waarschijnlijk) in de war door klimaatverandering

Deze keer geen orka, maar wel een walvis gespot in de Franse Seine: “Het dier verkeert in goede gezondheid”

Nadat er in mei een orka rondzwom in de Seine, is deze week een ander zeedier waargenomen in de Franse rivier: een walvis. Hoewel de orka na enkele dagen dood werd teruggevonden, lijkt de walvis er beter aan toe te zijn. Zo schatten experten dat het dier, dat maar liefst 10 meter lang is, een uitstekende gezondheid heeft.

