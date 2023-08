Waarom zijn blauwalgen zo gevaarlijk? En wat gebeurt er als je het binnenkrijgt?

In de zomer en zeker als het weer wat warmer wordt, nemen we graag eens een duik in een meer of vijver. Maar pas toch maar op als er een blubberige, blauwgroene laag van blauwalgen op het water drijft. Waar komt die stinkende massa vandaan? En hoe gevaarlijk is dan een snelle duik? Ellen Decaestecker, professor aquatische en evolutionaire biologie aan de KU Leuven (KULAK), licht toe. “Op lange termijn verhoogt contact met blauwalgen het risico op allerlei soorten kankers.”